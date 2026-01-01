El tiempo en Asturias para este viernes

OVIEDO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, viernes, día 2 de enero de 2026 en Asturias Cielos cubiertos acompañados de brumas y nieblas en cotas altas de la Cordillera, y de lluvias débiles que avanzan desde el suroeste que serán más frecuentes y generalizadas en la segunda parte del día.

Temperaturas mínimas en ascenso que podría ser notable en la zona central del Principado y máximas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo del sur en el interior, y en el litoral viento moderado del este acompañado de rachas fuertes en la segunda parte del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 11, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 11.

En el mar, viento componente Este 2 a 4, localmente 5 al oeste de Peñas, arreciando a este o sureste 4 o 5, localmente 6 en el extremo oeste al final. Marejadilla, aumentando a marejada desde el oeste, y localmente a fuerte marejada en el extremo oeste al final. Aguaceros a partir de madrugada. Temporalmente regular.