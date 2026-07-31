El tiempo en Asturias para este viernes, 31 de julio de 2026

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 31 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso, con abundante nubosidad baja. Probables lluvias débiles en el transcurso de la jornada. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso en la Cordillera, preferentemente en cumbres y vertientes sur, y sin variaciones significativas en el resto. Viento del este y nordeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 24.

En el mar, viento de componente oeste o noroeste de fuerza dos a cuatro, amainando a norte de fuerza dos o tres por la tarde. Marejadilla disminuyendo a rizada o marejadilla. Aguaceros dispersos por la mañana.