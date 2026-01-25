El tiempo para este domingo en Asturias

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 25 de enero de 2026 en Asturias predominio de cielos nubosos. Probables chubascos, siendo más frecuentes en las horas centrales y remitiendo al final. Cota de nieve sobre 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado. Temperaturas máximas en ascenso ligero o sin cambios. Heladas débiles en la Cordillera, puntualmente moderadas en cotas altas. Viento del oeste, con intervalos de fuerte en el litoral y rachas muy fuertes en las horas centrales en zonas expuestas como algunos cabos. Rachas muy fuertes del oeste en zonas expuestas a esa componente en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 14.

En el mar, viento componente oeste fuerza 6 o 7, localmente 8 al principio en el este, arreciando a 7 u 8, localmente 9, al final. Gruesa o muy gruesa, aumentando a muy gruesa o arbolada al final. Mar de fondo del noroeste de 5 a 7 metros. Lluvias y aguaceros, tormentas ocasionales. Localmente regular.