El tiempo medio de tramitación de la dependencia en Asturias se sitúa en 415 días

Archivo - Sede de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha informado este jueves sobre los avances en la reducción de las listas de espera de dependencia en Asturias, señalando que "el tiempo medio de tramitación está reducido desde enero en 37 días, un avance tímido, situándose ahora mismo en 415". Del Arco ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando incasablemente para resolver la dependencia en el plazo, en los 180 días que marca la ley".

Del Arco, en una comisión parlamentaria y en respuesta al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha destacado que "se ha incrementado la actividad en todas las fases del procedimiento" y ha precisado que se han iniciado más expedientes, hay más valoraciones realizadas y más prestaciones concedidas, con cifras concretas en abril de 1.531 expedientes iniciados y 1.380 valoraciones realizadas.

La consejera ha enfatizado que "este aumento de actividad es esencial para evitar acumulaciones y garantizar que estas solicitudes avancen de forma efectiva", subrayando además que "nuestra posición es clara. La lista de espera es una prioridad política y de gestión en la consejería".

La consejera ha aprovechado la intervención para agradecer públicamente a la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez Herrera, su trabajo durante años, señalando que "se ha volcado durante años en la atención a las personas en situación de dependencia".

PLAZAS

En la misma comisión parlamentaria, tanto Pumares como la diputada del PP Beatriz Polledo le han preguntado a Del Arco el número de plazas en las residencias de mayores del Principado y la necesidad de incrementarlas.

Marta del Arco ha insistido en que el Gobierno asturiano ha "planificado, invertido y tenido resultados en un contexto demográfico más exigente de nuestra historia reciente", destacando que la región es "una de las comunidades más envejecidas" y que el Ejecutivo está "respondiendo, incrementando recursos y planificando un sistema a medio y largo plazo".

Se ha referido a un modelo de atención a mayores que incluye "la creación de 725 nuevas plazas para los años 26, 27 y 28", aunque ha insistido en que "seguimos planificando y valorando" la posibilidad de ampliar esta oferta.

La consejera ha enfatizado que no se trata únicamente de aumentar la capacidad, sino de hacerlo "con calidad, con profesionales especializados y formados, con ratios adecuados que mejoren la calidad de los cuidados y con infraestructuras adaptadas al modelo de atención, centrado en la persona".

La responsable de Derechos Sociales ha subrayado que Asturias es "una comunidad con una longevidad tremenda" y que el Gobierno ha orientado sus esfuerzos en políticas que permitan que "las personas envejezcan en los lugares donde viven, con políticas cercanas, con servicios cercanos en el territorio". Del Arco ha destacado que el Ejecutivo "escucha activamente a las personas y a las familias" en materia de envejecimiento.

Del Arco ha puesto de relieve que Asturias cuenta con "un organismo autónomo único" y que la comunidad autónoma "afirmó en la conferencia sectorial el acuerdo de desinstitucionalización, no como otras comunidades autónomas", diferenciándose así de otras regiones que, según ha criticado, "están construyendo mamotretos de residencias".

La consejera ha subrayado que "nunca antes se había invertido tanto en servicios sociales en Asturias, y en Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) en concreto".