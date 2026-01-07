El tiempo para este miércoles en Asturias

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 7 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas dispersas en la Cordillera. Precipitaciones débiles y localmente moderadas que remitirán en la mitad occidental durante la tarde. Cota de nieve en ascenso de 600 a 1.200 y 1.400 metros en la Cordillera. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en la Cordillera. En el interior, viento flojo a moderado del oeste y suroeste; en el litoral, viento moderado del suroeste y de noroeste en horas centrales.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 9; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 12.
En el mar, viento componente norte fuerza 3 o 4 rolando pronto a oeste o noroeste, arreciando por la noche a suroeste 3 a 5 y de madrugada a oeste o suroeste 5 a 7, rolando al final a noroeste 5 o 6. Marejada, localmente marejadilla por la noche cerca de la costa, aumentando a partir de la madrugada a fuerte marejada en toda la zona, localmente gruesa al final en el este. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 o 3 metros disminuyendo a 1 o 2 metros. Aguaceros. Temporalmente regular localmente mala de madrugada.