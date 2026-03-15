¿Qué tiempo va a hacer hoy en Asturias? La AEMET prevé cielos cubiertos y lluvias débiles

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo, día 15 de marzo de 2026, cielo nuboso o cubierto en Asturias, con brumas y nieblas localmente persistentes en la Cordillera. Se esperan además lluvias débiles, más dispersas en la Cordillera suroccidental, que irán remitiendo progresivamente por la tarde de oeste a este. La cota de nieve se situará en 1.100 o 1.200 metros, subiendo a unos 1.600-1.800 durante las horas centrales.

Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios mientras que las máximas irán en ascenso. En el interior, viento flojo variable de madrugada y al final del día tendiendo por la mañana a noroeste flojo; en el litoral, viento del oeste y noroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 15.

En el mar, viento de noroeste de fuerza cuatro o cinco, localmente seis mar adentro, amainando a oeste o noroeste de fuerza tres o cuatro desde el oeste al final. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de cuatro a cinco metros disminuyendo a tres o cuatro metros. Aguaceros. Temporalmente regular o mala hasta la madrugada.