Tineo celebra del 11 al 13 de septiembre la Fiesta de la Trashumancia con la primera Feria Ganadera de la Casa'l Puerto

Imagen de archivo de la Fiesta de la Trashumancia. - AYTO. DE TINEO

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tineo acogerá del 11 al 13 de septiembre la celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Trashumancia, una cita con la que el municipio rinde homenaje a sus raíces ganaderas y a la cultura vaqueira. La principal novedad de este año ha sido la incorporación de la I Feria Ganadera de la Casa'l Puertu, que se celebrará el sábado 12.

La iniciativa pretende convertir el entorno de la Casa'l Puertu en un punto de encuentro para ganaderos, vecinos y visitantes, con el objetivo de poner en valor la importancia histórica de la ganadería y de los desplazamientos estacionales que marcaron la vida de las familias vaqueiras durante generaciones.

Las actividades del programa darán comienzo el viernes 11 de septiembre con la celebración del Día del Bollo, jornada en la que se realizará el reparto tradicional a partir de las 21.00 horas y una posterior verbena.

El sábado, Día de Feria y Fraternidad, concentrará la actividad ganadera desde primera hora de la mañana. Debido a las restricciones vigentes por la dermatosis nodular bovina, la participación se ha limitado exclusivamente a ganado equino, caprino y ovino. La jornada continuará con una comida popular entre vecinos y festejos nocturnos.

El acto central de la festividad tendrá lugar el domingo, Día de la Trashumancia, con la recreación del desfile que rememora el desplazamiento de los vaqueiros hacia las brañas a partir de las 12.00 horas. Tras el recorrido, se celebrará la misa tradicional y la entrega de galardones, que incluye la coronación de la Reina, Marta de Los Corros, la concesión de la Payetsa de Plata a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior y un homenaje a Casa Peruco de Bustellán.

La programación de la tarde del domingo se completa con la Carrera de Cintas trofeo Miguel El Rano, juegos tradicionales y actuaciones musicales de fin de fiesta.