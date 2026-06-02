El tirmpo en Asturias para hoy, martes, día 2 de junio de 2026

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 2 de junio de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto tendiendo intervalos de nubes bajas al final del día. No se descartan brumas al inicio y final del día en la Cordillera. Lluvias débiles dispersas que serán más frecuentes e intensas en el este de la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso que será localmente notable en zonas de montaña y ligero en el litoral oriental. Viento de oeste y noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 21.

En el mar, viento noreste 2 o 3, rolando pronto a componente este, y tendiendo a variable 1 a 3 de madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros mar adentro.