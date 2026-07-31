Toda Asturias estará este sábado en riesgo 'alto' de incendio forestal

Archivo - Imagen de archivo de Bomberos del SEPA en la extinción de un incendio forestal en Asturias. - SEPA - Archivo

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias sitúa este sábado a los 78 concejos en nivel 'alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.