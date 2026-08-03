Toda Asturias seguirá este martes en riesgo 'alto' de incendios forestales

Archivo - Agentes del Seprona investigan incendios forestales. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales se mantiene este martes 4 de agosto en nivel 'alto' en el conjunto de Asturias, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo ha recordado que están prohibidas todas las quemas mientras permanezca activado el Plan de Incendios del Principado de Asturias (Infopa) en situación de emergencia.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.