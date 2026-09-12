Todo Asturias se mantiene este domingo en riesgo alto de incendios forestales

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OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todo Asturias se mantiene este domingo en nivel 3, correspondiente a un riesgo alto de incendios forestales, las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), elaborado a partir de las previsiones meteorológicas de AEMET y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

Con este nivel de riesgo, durante los meses de julio, agosto y septiembre solo pueden realizarse quemas en la franja de 100 metros colindante con los montes cuando el índice sea 1 o 2, por lo que quedan excluidas con un IRIFd de 3. Además, las barbacoas y otros usos del fuego con fines de cocina o calor en terrenos forestales y en su entorno de 100 metros solo están permitidos cuando el índice sea 3 o inferior.

La normativa establece asimismo medidas preventivas para los trabajos mecanizados o con equipos y maquinaria en los montes cuando el índice sea 3 o superior, entre ellas disponer de extintores en los vehículos y maquinaria autopropulsada, retirar los materiales combustibles del entorno y extremar las precauciones con herramientas como motosierras y desbrozadoras. En caso de viento superior a 15 kilómetros por hora, los trabajos deberán suspenderse.