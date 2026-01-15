Tomé advierte de que no apoyará ninguna ley que permita la implantación de la universidad privada en Asturias

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, afirmó este jueves que "no apoyará ninguna ley destinada a permitir la implantación de universidades privadas en Asturies".

Tomé hacía estas declaraciones declaraciones tras conocer que el Gobierno autonómico trabaja en adaptar al nuevo marco jurídico tras el Real Decreto 905/2025 la llegada de la Universidad Europea a Gijón.

La diputada recordó que, más allá de los trámites técnicos y administrativos actualmente en curso, "la apertura de una universidad privada en una comunidad autónoma exige necesariamente la aprobación de una ley específica en el parlamento autonómico". En Asturias, esa ley tendría que debatirse y aprobarse en la Junta General.

"Lo hemos dicho ya en varias intervenciones en la Junta y lo reiteramos. La educación no puede convertirse en un mercado; los títulos no pueden venderse con dinero. Ningún procedimiento que se encamine a facilitar la implantación de centros privados en esta comunidad tendrá nuestro voto", reiteró la diputada.

La portavoz de Somos Asturies criticó que PSOE y PP "mantengan una posición coincidente en este ámbito" e incide en que están apoyando el mismo modelo: abrir la puerta a la privatización, a riesgo de poner en jaque nuestra universidad pública.

"La prioridad debe ser reforzar la universidad pública, garantizar su financiación y su calidad. Una postura muy alejada de "promover un modelo que no responde a las necesidades reales del sistema universitario asturiano ni al interés general", concluyó.