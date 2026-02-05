Tomé apela a "compactar la izquierda alternativa" antes de "hablar de estrategias"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, ha señalado este jueves que la prioridad de su formación, Somos Asturies, pasa por "compactar la izquierda alternativa" antes de abordar cualquier debate sobre estrategias políticas de cara a las elecciones del próximo año.

Tomé ha afirmado, en declaraciones remitidas a los medios, que "a partir de ahí" se podrá "hablar de estrategias" de las fuerzas políticas de la izquierda asturiana.

"De otra manera, estaremos poniendo el carro delante de los bueyes. Avancemos en la confluencia y hablemos", ha señalado la parlamentaria.