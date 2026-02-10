Tomé denuncia que el Principado ya firmó convenios con las Universidades privadas que perjudican a la pública

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, denunció este martes que el Gobierno autonómico, a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), ha firmado ya convenios para las prácticas del alumnado de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Nebrija.

De este modo, Tomé asegura que el alumnado de estas instituciones, que tienen prevista su implantación en Asturias el próximo curso académico, tendrá a su disposición plazas en centros sanitarios públicos.

La diputada llevará este miércoles una pregunta a la Comisión de Educación sobre los trámites que se están abordando actualmente. En este sentido Tomé ha sido rotunda: "Aún no han llegado y ya están perjudicando al alumnado y al conjunto de la Universidad pública de Oviedo, que es la que de verdad nos importa a nosotras y la que de verdad debería importar a un gobierno que se dice progresista y reformista".

La parlamentaria, médica de profesión, dejó claro que "es inasumible que los centros sanitarios públicos se saturen por la recepción de alumnado de la universidad privada. Así incide en que acoger ahora a estos estudiantes de la Nebrija y la Alfonso X supondrá, sin lugar a dudas, una merma en la educación del alumnado de la Universidad de Oviedo".

Tomé señaló que esta situación resulta "a todas luces injusta" para el alumnado de la universidad pública. "Alumnos y alumnas que se han esforzado para acceder a una formación con notas de corte muy altas y que exige compromiso y vocación", frente a "instituciones que venden títulos como si la educación fuera un negocio".

Una situación que asegura también resulta injusta "para el conjunto de la sociedad asturiana, que ahora tiene que ver cómo la administración autonómica da la espalda a la Universidad de Oviedo para empezar a participar en este modelo de mercadeo educativo".

La diputada afeó al Gobierno autonómico su papel en el "desembarco" de las universidades privadas en Asturias y destacó que más allá de facilitar las prácticas, cuyos convenios empezaron a tramitarse ya el pasado mes de julio, "se les ha abierto la puerta de atrás para que lleguen más rápido a Asturias".

Considera Tomé que ante la falta de una Ley de Universidades, que Covadonga Tomé no apoyará si incluye a las privadas, condición imprescindible para la implantación de nuevos centros, el Gobierno autonómico ha optado por despejar una vía alternativa.

"Permiten la llegada de estas instituciones como centros adscritos. Es un procedimiento que se limita a la aprobación de un decreto y evita un debate de fondo sobre el modelo universitario que se quiere para Asturias", dijo.