Tomé (G.Mixto) alerta del aumento de la violencia machista en Asturias y pide "no parar la defensa del feminismo"

Archivo - La diputada Covadonga Tomé - SOMOS ASTURIES - Archivo

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha alertado este martes del aumento de la violencia machista en Asturias y ha pedido "no parar la defensa del feminismo" en un momento en el que "las derechas están hablando abiertamente de quitar derechos a las mujeres si gobiernan".

Tomé se ha hecho eco de los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial el pasado viernes, que indican que en el segundo trimestre de este año aumentó el número de víctimas a 1.066 en Asturias, un incremento del 38,6% frente al pasado año, según datos publicados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Mientras Feijóo, líder del PP, amenaza con recortar derechos fundamentales de las mujeres si llegan al Gobierno del Estado, el Ejecutivo asturiano debe asumir su responsabilidad y actuar con firmeza", ha indicado, asegurando que "es imprescindible reforzar el apoyo a las víctimas, impulsar la educación en igualdad y mantener la lucha contra la violencia machista entre las prioridades políticas".

"Sabemos que existen otros retos sociales urgentes, como garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, pero los derechos de las mujeres no pueden quedar relegados", ha abundado Tomé.

Los datos del CGPJ, ha indicado, "evidencian que hay que reforzar el trabajo y destinar recursos suficientes y más medidas para prevenir la violencia machista, proteger a quienes la sufren y combatir las desigualdades que la sostienen".

A juicio de la diputada, la violencia de género "es la punta del iceberg de una desigualdad estructural que atraviesa nuestra sociedad y que se manifiesta también en la brecha salarial, el reparto desigual de los cuidados y las múltiples discriminaciones que siguen condicionando la vida de las mujeres". Entiende Tomé que "el Gobierno asturiano debe explicar qué planes tiene, qué recursos va a destinar y qué objetivos se marca para revertir esta situación".