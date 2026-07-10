Tomé (Grupo Mixto) destaca que la especialidad de asturiano librará a los docentes de una "interinidad eterna"

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha destacado que la modificación de la normativa estatal para crear una especialidad docente propia para el profesorado de asturiano servirá para que estos profesionales "dejen de verse en la obligación de trabajar en una interinidad eterna" y se ponga fin a la discriminación laboral frente a los derechos de otras materias.

Tomé ha celebrado que el Gobierno central vaya a modificar la regulación de las especialidades, eliminando la limitación que impedía reconocer las lenguas con protección legal como el asturiano. Ha apuntado que este cambio normativo garantizará finalmente el acceso de los docentes de esta materia a una plaza estable.

La parlamentaria ha recordado a través de una nota de prensa que la implantación de las especialidades de asturiano y gallego-asturiano ha sido una reivindicación exigida de forma reiterada al Consejo de Gobierno para su traslado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Asimismo, ha destacado su apuesta por "una educación pública de calidad". "En 2025 condicionamos, acertadamente, nuestro apoyo a los presupuestos a que hubiera una apuesta firme por una educación de calidad, pública y accesible", ha señalado Tomé, para quien "la educación pública de calidad es uno de los pilares para una sociedad que siga asentando derechos, equidad, desarrollo y libertades. Y la educación en nuestro idioma, el asturiano, es esencial, algo justo y muy enriquecedor".