Tomé (G. Mixto) acusa a la derecha de "bloquear activamente" los presupuestos regionales

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha acusado a los grupos de la derecha asturiana de querer "bloquear activamente" casi 7.000 millones de euros "destinados a una serie de inversiones que pretenden es mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas".

Tomé ha rehusado opinar sobre la ausencia del portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, al señalar que "no es mi competencia opinar sobre eso"; y ha criticado el "bloqueo" que se ha producido en la Comisión de Hacienda celebrada esta mañana en la Junta General, donde, según la diputada, "se negó a que la Comisión continuara con el trabajo que estaba previsto".

"Nosotras entendemos todo, entendemos todas las estrategias, entendemos que están en clave electoral, entendemos que tienen unos objetivos determinados; lo que entendemos regular es que se empeñen en que se bloqueen esos presupuestos y en que no haya una posibilidad de que las cuentas avancen", ha lamentado.