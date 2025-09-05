Tomé (G. Mixto) pide que el equipo Israel-Premier Tech "se vaya ya" de La Vuelta Ciclista a España

La diputad del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante su participación en la movilización en Nava. - C.TOMÉ

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha exigido este viernes la expulsión inmediata del equipo ciclista Israel-Premier Tech de La Vuelta a España, al considerar que su participación supone "blanquear a un Estado genocida".

Tomé realizó estas declaraciones durante su asistencia a la protesta pacífica convocada en Nava por la plataforma Asturies por Palestina. "No se puede utilizar el deporte, un evento como La Vuelta Ciclista a España, para lavar la imagen de un Estado que está cometiendo un genocidio", afirmó.

La parlamentaria calificó de "atrocidad" que se permita la participación del equipo y recordó que "pertenece a un individuo que ha declarado abiertamente su intención de aprovechar la competición para hacer campaña a favor del sionismo y de la postura del Estado de Israel".

"No pueden seguir en La Vuelta, tienen que irse ya", insistió la diputada, reiterando la petición de retirada del equipo del pelotón internacional.

Respecto a las personas detenidas durante la movilización, Tomé expresó su preocupación y subrayó que "no se puede detener a nadie por participar en una acción cívica y pacífica". Finalmente, ha exigido respeto al derecho de manifestación y a la libertad de expresión de quienes, señaló, "ejercen su compromiso con la justicia y los derechos humanos".