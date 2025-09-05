Tomé (G. Mixto) pide que el equipo Israel-Premier Tech "se vaya ya" de La Vuelta Ciclista a España

La diputad del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante su participación en la movilización en Nava.
La diputad del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante su participación en la movilización en Nava. - C.TOMÉ
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 20:16

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha exigido este viernes la expulsión inmediata del equipo ciclista Israel-Premier Tech de La Vuelta a España, al considerar que su participación supone "blanquear a un Estado genocida".

Tomé realizó estas declaraciones durante su asistencia a la protesta pacífica convocada en Nava por la plataforma Asturies por Palestina. "No se puede utilizar el deporte, un evento como La Vuelta Ciclista a España, para lavar la imagen de un Estado que está cometiendo un genocidio", afirmó.

La parlamentaria calificó de "atrocidad" que se permita la participación del equipo y recordó que "pertenece a un individuo que ha declarado abiertamente su intención de aprovechar la competición para hacer campaña a favor del sionismo y de la postura del Estado de Israel".

"No pueden seguir en La Vuelta, tienen que irse ya", insistió la diputada, reiterando la petición de retirada del equipo del pelotón internacional.

Respecto a las personas detenidas durante la movilización, Tomé expresó su preocupación y subrayó que "no se puede detener a nadie por participar en una acción cívica y pacífica". Finalmente, ha exigido respeto al derecho de manifestación y a la libertad de expresión de quienes, señaló, "ejercen su compromiso con la justicia y los derechos humanos".

Contador