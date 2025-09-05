Tomé (G. Mixto) reclama una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los derechos de los asturianos

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, durante su intervención en el Pleno institucional por el Día de Asturias. - JUNTA GENERAL

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha reivindicado este viernes en el Pleno institucional del Día de Asturias la necesidad de una reforma del Estatuto de Autonomía y ha defendido un modelo político centrado en las peculiaridades de la región. "Asturias necesita que su norma llegue al máximo y se convierta en una herramienta para construir el país que queremos", ha manifestado.

Tomé ha comenzado su intervención felicitando a los galardonados con las Medallas de Asturias y ha recordado "a las mujeres víctimas de violencia de género y trabajadores fallecidos en accidentes laborales". "Queremos dar la bienvenida a los menores migrantes y mostrar nuestra solidaridad, especialmente con Palestina", ha añadido.

La diputada del Grupo Mixto ha reivindicado una profunda reforma del Estatuto de Autonomía que permita blindar derechos sociales, avanzar en autogobierno, oficializar las lenguas propias y dotar a la comunidad de herramientas de desarrollo "al servicio de la sociedad asturiana".

Tomé calificó el actual Estatuto como "obsoleto" y defendió que su renovación debe convertirlo en una "herramienta para construir el país que queremos". Entre los objetivos de esa reforma, citó el refuerzo de la sanidad y la educación, la protección del medio ambiente y del comercio local, así como la oficialidad del asturiano y del eonaviego.

Mientras llega esa reforma, exigió un modelo de financiación que responda a las características específicas de Asturias. "No vamos a entrar en el juego de enfrentar a una trabajadora asturiana con un trabajador catalán por el simple hecho del lugar donde nacieron", advirtió, al tiempo que recordó la "deuda histórica" del Estado con Asturias por décadas de aportación energética y sus consecuencias ambientales.

La diputada ha defendido la necesidad de una "asturianización de la política", alejada de la "toxicidad" que "llega desde Madrid, con el insulto y la confrontación". "Nuestro enfoque ha sido centrarnos en Asturias, trabajar por su futuro y mejorar la vida de asturianos y asturianas", ha subrayado.

En su intervención, ha realizado un repaso histórico del asturianismo, destacando su papel en la transición y ha citado un poema que evoca la identidad asturiana. Además, ha dedicado un recuerdo especial a personalidades como David Rivas, Xuan Bello, Damián Barreiro, Fran Gayo y Diagmina Noval, representantes de la cultura asturiana.

La diputada ha hecho un llamamiento a la construcción de una Asturias "viva y con futuro". "Nunca renunciemos, nunca olvidemos, nunca claudiquemos", ha concluido con la lectura del poema.