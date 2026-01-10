Tomé se muestra "atónita" por la audiencia de Barbón en el Vaticano

Archivo - La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé en una rueda de prensa en la Junta General a 20/10/2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha mencionado este sábado que desde su fuerza politíca están "atónitas ante la noticia de la audiencia 'personal' de Adrián Barbón en el Vaticano".

"El presidente está más preocupado del folclore y los rituales que de mantener reuniones clave para el progreso de Asturies y su mejor futuro", ha señalado Tomé. En este sentido, ha manifestado que "los viajes que tiene que hacer Barbón son a Madrid para, entre otros, quitar el ilegal peaje del Huerna o hacer que el modelo de financiación autonómica propuesto deje de penalizarnos".

"En un Estado aconfesional, y representando a un gobierno progresista y reformista, la visita es improductiva y completamente innecesaria", ha comentado Tomé.

"Nos preguntamos, además, qué objetivo tiene, qué problemas de los muchos pendientes en Asturies espera el presidente de la Comunidad mejorar con esta recepción. Desde luego es preocupante el aumento de la hostiliad y la desigualdad a nivel global, pero eso se combate haciendo política útil para la gente, no con gestos más mediáticos que eficaces", ha concluido.