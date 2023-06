Tomé pide a Barbón una reunión como cabezas de lista de Podemos y PSOE para "lograr un gobierno progresista estable"

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, ha pedido este miércoles una reunión al presidente en funciones y candidato socialista a la reeleción, Adrián Barbón, como cabezas de lista de Podemos y PSOE para "lograr un gobierno progresista estable".

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y remitido a los medios, Tomé sostiene que Asturias "se juega mucho con el próximo gobierno" y reclama "seriedad".

"No hay persona más interesada que yo en reunirme contigo, ambos cabeza de lista de nuestras candidaturas, para lograr un gobierno progresista estable. Cerremos ya una fecha para hablar", le dice Tomé a Barbón.

El presidente en funciones apuntaba este lunes que si el PSOE no se ha reunido con la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, es porque ella no ha querido.

En declaraciones a los periodistas tras la sesión constitutiva de la Junta General del Principado de Asturias y después de que Tomé reprochase al PSOE que no se hubiera sentado a hablar con ella, Barbón se ha referido a este asunto.

"No habló porque no quiso, quiero dejarlo claro", ha señalado el dirigente socialista, que ha explicado que la comisión negociadora de la FSA-PSOE convocó a una reunión a una delegación de Podemos Asturias en la que estaba incluida Tomé. Sin embargo, ha dicho que ella "disculpó su asistencia". "No es que no se la haya querido invitar, es que no quiso venir a la reunión a la que se le convocó", ha dicho Barbón, lamentando su ausencia.

En la misma línea, también en su cuenta de Twitter ha reiterado este miércoles que con quién se reunió la delegación de la FSA para pactar la Mesa de la Cámara fue con IU-Convocatoria por Asturias, garantizando su presencia en la Mesa. "Luego lo intentamos con la delegación de Podemos Asturies y su diputada nos comunicó que no asistiría ni a la reunión", ha incidido Barbón.