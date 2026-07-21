Tomé pide al Gobierno que detalle la fecha para regular los complementos del profesorado de la Universidad de Oviedo

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) - La diputada del Grupo Mixro Covadonga Tomé ha registrado este martes una pregunta por escrito dirigida al Gobierno del Principado de Asturias para conocer en qué fechas prevé tener aprobado el decreto que debe regular los complementos autonómicos retributivos del profesorado de la Universidad de Oviedo, correspondientes a los tramos de docencia e investigación.

Tomé ha recordado que los presupuestos regionales para 2026 han incluido una partida de 2,3 millones de euros para la actualización de estas retribuciones, cuya regulación se iba a desarrollar mediante un decreto de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Ante la falta de avances, la diputada ha solicitado conocer la situación exacta en la que se encuentra la tramitación de la norma.

"Defender realmente a la universidad pública pasa por garantizar que su personal docente e investigador vea reconocida su labor y los compromisos presupuestarios sean realidad", ha afirmado la parlamentaria del Grupo Mixto, quien ha señalado la necesidad de proteger los derechos laborales de las trabajadores de la institución académica.

Tomé ha explicado que el colectivo docente le ha comunicado que la consejería les prometió que los efectos económicos de la actualización se aplicarían desde el 1 de enero de 2026 y la medida supondría igualar la cuantía que se percibe en la actualidad por cada tramo autonómico con la cantidad que percibe un profesor titular por un tramo nacional de productividad docente o investigadora.

La diputada ha subrayado que esta medida tiene especial relevancia para el profesorado contratado de la institución, al tratarse de los únicos complementos a los que puede acceder por no poder optar a los de ámbito nacional.

Según ha indicado a través de una nota de prensa, el personal docente e investigador afirma que no ha recibido información sobre los motivos de la parálisis en la tramitación del Decreto, una situación que afecta a 1.500 profesores de la Universidad de Oviedo.