Tomé pide al Sespa atender las reclamaciones "históricas" de la sanidad para evitar que la huelga se traslade a Asturias

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé mostró este jueves su apoyo a la convocatoria de huelga de médicos prevista para mañana e incidió en que, aunque las reivindicaciones de esta protesta en concreto, dependen del ámbito estatal "existen demandas en el sector que podrían obligar a escalar al conflicto a nivel autonómico si el Sespa sigue sin atenderlas".

Considera Tomé que todas las reivindicaciones "son justas y buscan mejorar la calidad de vida y de la atención tanto para las y los profesionales como para los y las pacientes". Recuerda que la huelga convocada se vertebra en reclamaciones históricas sobre jornada laboral y conciliación, tiempo de trabajo y jubilación y ordenación salarial.

"A estas se suman una serie de reivindicaciones autonómicas, históricas y sin resolver. Es el caso de la sobrecarga asistencial. Es urgente racionalizar la jornada a nivel hospitalario en los puntos con sobrecarga crónica y abuso laboral sistemático así como "limitar las agendas de Primaria, con la revisión y la reorganización de la atención extrahospitalaria urgente; así como la desburocratización de dichas consultas", dijo Tomé.

Dar estabilidad a la plantilla y mejorar las condiciones contractuales, la aplicación de acuerdos pactados previamente, el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional, el derecho a la jubilación voluntaria anticipada o parcial y el reconocimiento del solape de jornada para garantizar la continuidad asistencial son otras de las reivindicaciones.