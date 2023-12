Tomé reitera que no dejará su acta de diputada y trabajará hasta 2027 bajo las siglas que sean

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto electa por Podemos, Covadonga Tomé, ha vuelto a reiterar que no dejará su acta de diputada ni abandonará su escaño pese a su expulsión de Podemos.

"Es un momento complejísimo y me siento incapaz de adelantar que va a pasar pero lo que sí puedo asegurar es que no vamos a renunciar al acta de diputada y al escaño, eso está claro. De aquí a 2027 seguiremos trabajando. Con qué nombre, bajo qué siglas o bajo qué paraguas es algo que verdaderamente no puedo decir", ha dicho Tomé.

La dirección de Podemos comunicó este pasado sábado la propuesta de expulsión de la única diputada de la formación en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, por parte la instructora de su expediente disciplinario ante la Comisión de Garantías Estatal. Una propuesta de resolución que es "meramente informativa" y contra la que "no cabe recurso alguno".

Tomé ha indicado que han presentado ya alegaciones a esa expulsión y habrá que esperar hasta agotar los 15 días del periodo de alegaciones que finaliza el 16 de enero. Además habrá que ver qué pasa con la candidatura a las primarias que pretende encabezar, aunque "no esperan sorpresa".

Ha indicado Tomé que la situación es "evidentemente triste", pero también ha incidido en que la misma les ha facilitado la posibilidad de poder hablar y negociar los presupuestos con la FSA sin interferencias.

"Más allá de la situación de Podemos Asturias que está dirigido por una gestora impuesta desde Madrid, el problema está en Podemos estatal que nos tienen en el punto de mira por haber sido una voz discrepante y verter opiniones que no gustaban", ha dicho.