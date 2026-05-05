Un total de 16 playas asturianas obtienen bandera azul, dos más que en 2025

MADRID/OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha incrementado el número de banderas azules en sus playas, alcanzando un total de 16 distintivos, dos más que en 2025, repartidos entre nueve municipios. Se incorporan la de Porcía y la de Navia. También conserva el distintivo el Puerto Deportivo de Gijón, con lo que en Asturia ondearán este verano 17 banderas azules.

Se trata de las playas de Arnao, Salinas y Santa María del Mar (Castrillón); Arnao (Castropol); Peñarronda (Tapia de Casariego); Concha de Artedo (Cudillero); Porcía (El Franco); Aguilar (Muros del Nalón); Frejulfe y Navia (Navia); Cadavedo, Cueva, Otur y Salinas o Tercera de Luarca (Valdés); y La Ñora y Rodiles (Villaviciosa).

A nivel nacional, España ha revalidado su liderazgo mundial en banderas azules al alcanzar un total de 794 distintivos en 2026, lo que supone 44 más que el año anterior. Así lo ha comunicado este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) en rueda de prensa. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking de playas con 151 banderas azules repartidas en 48 municipios, nueve más que en 2025. Le siguen Andalucía, con 143 distintivos (+5); Galicia, con 118 (+10); y Cataluña, con 101.

Del total nacional, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones. Asimismo, según ha indicado Adeac, España concentra el 15% de las banderas azules de playas a nivel global y suma catorce nuevos arenales distinguidos por primera vez.

Como hito histórico, desde Adeac han destacado que siete playas y dos puertos deportivos españoles mantienen este reconocimiento de forma ininterrumpida desde el inicio del programa en 1987, un logro que, según la asociación, "solo se produce en España".

Tras los primeros puestos por comunidades autónomas, destacan después Canarias (52 y +5), Baleares (33 y +1), Murcia (33 y +4), Asturias (16 y +2), Cantabria (11), Extremadura (8 y +1), País Vasco (4), Melilla (3 y -1), Ceuta (2) y Madrid (una). En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones (+1), por delante de Andalucía (22 y +2), la Comunidad Valenciana (20 y +1), Baleares (14) y Galicia (11 y -1).

IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha puesto en valor la trayectoria de la asociación al subrayar que, cuando los efectos del cambio climático no eran tan "visibles y evidentes", desde Adeac "ya tenían clara" la importancia de preservar el planeta. Asimismo, ha subrayado que los objetivos del programa están "alineados" con la Estrategia España Turismo 2030, con la que el país "aspira a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial".

Por su parte, el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, ha asegurado que España nunca había conseguido resultados "tan excelentes" en el programa 'Bandera Azul' y ha atribuido estos datos a la colaboración entre administraciones, entidades y ciudadanía. Palacios también ha puesto el foco en la dimensión educativa del programa, al afirmar que "la base para lograr un futuro sostenible es la educación" y que la salud y calidad de vida dependen "del respeto, el cuidado, la conservación y la recuperación de nuestro entorno natural".

La Asociación de Educación Ambiental del Consumidor otorga también 'Menciones Especiales' a aquellos municipios con 'Bandera Azul' que realizan grandes esfuerzos en relación con la educación ambiental, los servicios de socorrismo y la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad, incluyendo este año la nueva categoría 'Soludable' de prevención térmica.

Así, el Jurado de la 'Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad' decidió galardonar a Alcudia (Illes Balears), Fuengirola (Málaga) y Torremolinos (Málaga). Por su parte, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Gandía (Valencia) y Muro (Illes Balears) han sido premiados por el jurado de la 'Mención Especial a los Servicios de Socorrismo'. Asimismo, el Jurado de la 'Mención Especial de Educación Ambiental' reconoció a Arucas (Las Palmas), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) y Santa Pola (Alicante).

Por último, el nuevo galardón a la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y el sol ha recaído en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Mijas (Málaga).