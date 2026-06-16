Un total de 19 empresas asturianas participan en la feria mundial de la industria de defensa, Eurosatory 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 empresas asturianas participan de la mano del Gobierno del Principado en Eurosatory 2026, la principal feria mundial de la industria de defensa y seguridad terrestre, que se celebra en París. El Gobierno de Asturias refuerza así la proyección internacional del sector asturiano de la defensa y de las tecnologías asociadas.

La delegación asturiana está encabezada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y por el director general de Asturex, Bruno López. Ambos han participado este martes en el Día de España, la jornada central del certamen, junto con representantes institucionales y delegaciones de más de 150 países.

Borja Sánchez ha mantenido distintos encuentros con responsables institucionales y empresariales para reforzar las oportunidades de internacionalización del tejido productivo asturiano y abrir nuevas vías de colaboración para las empresas del sector.

La misión empresarial ha sido organizada por la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. (Asturex), en colaboración con Asturias Hub Defensa, la asociación empresarial de tecnología de Asturias para el desarrollo de la industria de la defensa, en el marco de la iniciativa Ingeniero González-Hontoria, y con el apoyo de ICEX.

Las empresas participantes disponen del estand de Asturex en el Pabellón de España, gestionado por la Asociación Española de Empresas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), como espacio para presentar sus productos y servicios, desarrollar agendas comerciales y generar nuevos contactos internacionales.

El consejero de Ciencia ha subrayado el compromiso del Gobierno de Asturias con el impulso a la industria de la defensa como un sector estratégico para la innovación, el desarrollo industrial y la soberanía tecnológica.

"La presencia en Eurosatory permite visibilizar el potencial tecnológico de Asturias en ámbitos como la fabricación avanzada, la digitalización, la ingeniería y las infraestructuras críticas, en un contexto global en el que esta industria adquiere una relevancia creciente", ha señalado.