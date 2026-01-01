Un total de 5,3 millones en ayudas para instalar 1.318 puntos de recarga de vehículos para particulares

Punto de recarga eléctrica de vehículos - AEDIVE

OVIEDO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 5,3 millones en ayudas para instalar 1.318 puntos de recarga de vehículos eléctricos enchufables por parte de particulares, autónomos, empresas públicas y privadas y ayuntamientos.

La resolución con el listado completo de las personas y entidades beneficiarias, la quinta que se publica, puede consultarse en el siguiente enlace del Boletín Oficial (Bopa): https://tinyurl.com/dda9wnam

Estas ayudas corresponden a la línea 2 (Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) de la convocatoria del Programa Moves III, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Los beneficiarios tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para justificar las subvenciones.

En esta resolución se han autorizado 790 solicitudes presentadas por particulares y comunidades de propietarios, 222 de empresas privadas y autónomos, seis de empresas públicas y dos de corporaciones locales. En conjunto, facilitarán la instalación de 1.318 puntos de recarga.

Con la publicación de este jueves la Consejería de Ciencia ha resuelto todos los expedientes de solicitud de ayudas del Programa Moves III que finalizó en diciembre de 2024, tanto las correspondientes a puntos de recarga como las destinadas a la adquisición de vehículos enchufables. En suma, se han subvencionado 2.107 infraestructuras y 2.827 automóviles. El presupuesto global gestionado por la consejería ha alcanzado los 28,58 millones.