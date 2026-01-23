TotalEnergies convierte mensajes de ánimo de la Carrera de la Mujer en donaciones contra el cáncer

Verónica Ortiz, Presidenta De La Federación Española De Familias De Cáncer Infantil; José Ignacio Sanz, CEO De Totalenergies Electricidad Y Gas De España; Y Lennart Koch, Presidente De La Asociación Galbán Contra El Cáncer Infantil. - TOTALENERGIES

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

TotalEnergies ha realizado una donación de 6.000 euros a la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) en un acto celebrado este viernes en la sede de la compañía multienergías en Oviedo. La aportación es el resultado de la campaña solidaria llevada a cabo por la compañía en la Carrera de la Mujer en 2025 en Valencia, Madrid, Gijón, Zaragoza, Sevilla y Barcelona.

Esta iniciativa consistió en la proyección de mensajes de ánimo en las pantallas interactivas situadas en el estand de la compañía en la feria de la corredora y en la carrera, según ha informado TotalEnergies en nota de prensa.

Por cada mensaje de apoyo que dejaron las participantes y sus acompañantes, TotalEnergies donó un euro a las entidades colaboradoras y entregó una pulsera como símbolo de apoyo a la causa. Del total de fondos, 1.000 euros recaudados en la carrera de Gijón se han destinado a Galbán, entidad asturiana que lucha contra el cáncer infantil adherida a la Federación.

Desde 2022, TotalEnergies ha recaudado más de 65.000 euros en sus iniciativas de la Carrera de la Mujer. De este modo, esta acción materializa el propósito de la compañía de promover la salud y bienestar de las personas, mediante la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer y los cuidados a pacientes y sus familias.

Durante el acto, el CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, José Ignacio Sanz, ha destacado la colaboración de las participantes en esta acción solidaria. "Acciones como esta reflejan el compromiso colectivo con una causa tan importante como la lucha contra el cáncer. Desde TotalEnergies seguiremos apoyando iniciativas que generen impacto real en la vida de las personas y que promuevan el bienestar de nuestra sociedad", ha dicho.

Por otro lado, Verónica Ortiz Díaz, madre afectada y presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, ha agradecido esta muestra de compromiso. "Gestos como este reflejan cómo la empatía y la solidaridad pueden convertirse en apoyo real para quienes más lo necesitan", ha dicho.