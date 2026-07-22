TPA estrena este viernes la serie documental 'Paxarinos', dedicada a las aves y la naturaleza de Asturias - TPA

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

TPA estrena este viernes a las 22.30 horas, la serie documental 'Paxarinos', un nuevo espacio presentado por el narrador oral y divulgador David Acera que propone recorrer Asturias a través de sus aves, sus paisajes y su patrimonio natural y cultural.

Según ha informado la radiotelevisión pública asturiana, cada episodio partirá de la búsqueda de un ave emblemática para descubrir distintos espacios naturales del Principado, combinando divulgación, entrevistas e historias ligadas al territorio.

La primera temporada recorrerá concejos y enclaves como Castropol, Villaviciosa, Somiedo, Corvera, Gijón, Avilés, Cabo Peñas, Teverga, Ribadedeva o el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, entre otros. El estreno podrá seguirse de forma simultánea en televisión, la web y las redes sociales de TPA.