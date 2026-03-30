Trabajadores de ArcelorMittal, de los años 63 y 64, reclaman una prejubilación "justa y pactada"

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha expresado este lunes el malestar entre el colectivo de trabajadores nacidos en 1963 y 1964 de ArcelorMittal a los que se les "niega" la posibilidad de acceder a la prejubilación.

Según una nota de prensa de CCOO, consideran un "agravio personal" esta situación, a lo que han advertido del impacto que esta decisión tiene sobre el necesario relevo generacional en la industria.

Han explicado, en este sentido, que estos trabajadores, muchos de ellos con trayectorias de entre 38 y 47 años en la empresa, han sostenido durante décadas la actividad productiva en condiciones "exigentes", tanto físicas como mentales.

"Ahora, cuando se acercan al final de su vida laboral, denuncian sentirse abandonados por un sistema que no reconoce su esfuerzo ni facilita una transición digna hacia la jubilación", ha llamado la atención el sindicato.

"El problema no es solo que no podamos prejubilarnos, es que se está ignorando completamente nuestra realidad", han señalado desde el colectivo afectado, quien ha asegurado que ha cumplido "con creces"-

"Hemos cotizado durante toda una vida y ahora se nos exige seguir como si tuviéramos 30 años", han protestado los trabajadores afectados.

Unido a ello, han incidido en que la negativa de la multinacional a facilitar prejubilaciones bloquea la entrada de jóvenes al mercado laboral, perpetuando un modelo envejecido que dificulta la renovación de la plantilla y la transmisión de conocimiento.

"Se habla mucho de modernización, de futuro, pero sin jóvenes en las fábricas no hay futuro posible", se han quejado, al tiempo que han reclamado medidas urgentes que permitan una salida "justa y pactada", acorde con los años trabajados y las condiciones del sector industrial.

Asimismo, han urgido a las administraciones y a la Dirección de la empresa que abran un diálogo "real", que tenga en cuenta tanto los derechos adquiridos como la sostenibilidad del empleo a largo plazo.