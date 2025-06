Los trabajadores del ERA denuncian "parálisis" en la negociación con Derechos Sociales y no descartan la huelga

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité de Empresa de la Red de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Belén Ordiz, ha denunciado este viernes que la Consejería de Derechos Sociales "incumple los acuerdos alcanzados" con la representación sindical y ha exigido "una propuesta firme por escrito" en la reunión de este viernes. "Solo hemos tenido dos reuniones desde enero y no nos han dado ninguna respuesta. Se limitan a tomar nota", ha criticado.

Ordiz ha hecho estas declaraciones en la concentración de los trabajadores de frente al Edificio Administrativo de Servicios Múltilples (Easmu) previa a la reunión.

Ordiz ha recordado que tras la manifestación celebrada en enero, la consejería se comprometió a abrir una comisión negociadora con una reunión mensual hasta junio. Sin embargo, ha asegurado que "ese compromiso no se ha cumplido" y que el Comité de Empresa "se ha cansado de que nos entretengan para que no hagamos ruido".

Entre las reivindicaciones presentadas por el comité se encuentran la equiparación con los profesionales del SESPA, el reconocimiento de puestos de difícil cobertura para atraer personal sanitario y la inclusión de un plus de peligrosidad. "Llevamos dos años reclamándolo, y por tercer año consecutivo el Servicio de Prevención del Principado ha señalado que somos el personal más agredido", ha subrayado.

Ordiz ha advertido de que, en caso de no obtener respuestas, "no se descarta ninguna actuación", incluida la convocatoria de huelga. Además, ha avanzado que se plantean acciones conjuntas con el Comité de Derechos Sociales, al compartir ambos el mismo ámbito competencial.

"Hoy esperamos una respuesta clara sobre tres puntos: nuestra propuesta por escrito, el plus de peligrosidad y la disposición a avanzar", ha concluido.

En ese contexto, profesionales del organismo han puesto voz a la situación que viven en el día a día. Amparo Quirós, Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la Residencia Santa Teresa, ha denunciado que "la atención sin nosotras se caería, pero nadie nos escucha".

"Trabajamos con personas muy dependientes, muchas con demencias avanzadas o con patologías psiquiátricas. Sufrimos agresiones físicas constantes: nos pegan, nos arañan, nos tiran del pelo. Se han eliminado las contenciones sin ofrecer alternativas, y no hay personal de apoyo", ha descrito.

Quirós también ha reclamado el complemento de peligrosidad y ha advertido del "deterioro estructural" de los centros, así como de la "falta de empatía" por parte de los responsables políticos. "Llevo más de 20 años trabajando y cobro prácticamente lo mismo que entonces", ha lamentado.

María Belén Marín, que también es TCAE en la Residencia Mixta de Gijón, ha relatado cómo los protocolos tras una agresión son "excesivamente burocráticos". "Te ves sola, no te sientes respaldada. Tienes que rellenar papeles, hacer trámites, dar vueltas. Y mientras tanto estás afectada por una situación violenta", ha afirmado. "Las agresiones vienen de residentes con enfermedades mentales o demencias, no es culpa suya, pero necesitamos respaldo para trabajar con seguridad", ha añadido.

La misma profesional ha denunciado además la falta de personal, lo que impide ofrecer una atención de calidad. "Hay días que llevamos hasta diez residentes, con grúas, con cargas físicas y psicológicas constantes. No podemos atender bien, y corremos todo el tiempo. No hay medios, no hay tiempo, no hay estructura. Y encima se habla de atención centrada en la persona, pero no es viable sin personal suficiente", ha advertido.

En cuanto al estado de las instalaciones, ha ironizado sobre las obras prometidas para la Residencia Mixta: "El día que lleguen, hacemos una fiesta. Nos llueve dentro. Literalmente".