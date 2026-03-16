Los trabajadores de la industria auxiliar asturiana ratifican el fin de la huelga al aceptar el acuerdo con Femetal

Trabajadores de la industria auxiliar asturiana frente a la sede del Sasec - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La afiliación de CCOO de Industria ha ratificado de forma "casi unánime" el acuerdo del sector de la industria auxiliar alcanzado en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) con la patronal Femetal.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, se pone fin así a un "largo proceso de negociación y movilización en el sector". Los afiliados, han agregado, han valorado "muy positivamente" el contenido del acuerdo, destacando especialmente las mejoras salariales y sociales que incorpora el nuevo convenio.

Entre los elementos que más han valorado los trabajadores se encuentra la cláusula de garantía salarial vinculada al IPC real, que "blinda" los salarios frente a las posibles oscilaciones de la inflación y "garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en toda circunstancia", contemplando además la generación de atrasos correspondientes. "Esta garantía salarial real es lo que convierte a este convenio en un acuerdo prácticamente único en el conjunto del sector del metal a nivel nacional, ya que asegura que las tablas salariales no pierdan capacidad de compra durante la vigencia del convenio", han agregado.