Los trabajadores de Mina Miura piden a los políticos asturianos que "remen al unísono" para resolver su situación

La diputada Delia Campomanes (IU) y el representante de los mineros de Mina Miura, José María Pérez. - IU ASTURIAS

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El representante de los trabajadores de Mina Miura, José María Pérez, ha pedido este jueves a los políticos asturianos con representación en la Junta General del Principado de Asturias que "remen al unísono" para contribuir a resolver la situación de impago en la que están sumidos desde hace diez meses los empleados.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Pérez ha explicado que el empresario propietario de la explotación, Fernando Martínez Blanco (dueño de Carbones La Vega), adeuda trece nóminas a los mineros y ha remitido una carta a los trabajadores anunciando un ERTE. Los trabajadores desconfían de dicho anuncio y aseguran que "puede ser una mentira" como cuando el empresario prometió pagarles.

Ante esta situación, propiciada por un empresario "pirata", los mineros esperan recabar el apoyo de los políticos asturianos, después de que todos los partidos hayan mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los trabajadores. "No pedimos ningún favoritismo, solo buscamos salir de una situación en la que los piratas se han hecho con el control de las empresas y se niegan a soltarlas", ha aseverado el representante de los mineros.

"Todos los grupos han mostrado su apoyo, ahora tiene que demostrar que no son solo palabras, que remen al unísono para solucionar el problemas", ha remarcado Pérez, para que "estos piratas sientan la presión". El objetivo es lograr sacar adelante el trabajo, salvar los empleos y luchar por una región que "está sufriendo continuamente la despoblación y la destrucción de empleo".

IU RESPALDA A LOS TRABAJADORES

La diputada de Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, se ha desplazado hasta Tormaleo para mostrar su apoyo a los trabajadores de Mina Miura, quienes han iniciado esta mañana una marcha a pie hacia Oviedo.

Durante su encuentro con los mineros, que han permanecido encerrados durante los últimos 15 días en la mina, la representante de IU Convocatoria por Asturies ha trasladado la solidaridad de su formación y ha puesto el foco en la actitud de la patronal y la situación de abandono que sufren los territorios mineros tras el cese de la actividad principal.