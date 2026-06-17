Trabajadores de la Seguridad Social en pie de guerra: Denuncian incumplimiento del Acuerdo de mayo de 2023

Movilización de los trabajadores de la Seguridad Social en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y CSIF arrancaron este miércoles un calendario de movilizaciones en todo el ámbito de la Seguridad Social, con concentraciones ante las direcciones provinciales y los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como respuesta al "reiterado incumplimiento" de los compromisos adquiridos por la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla.

En declaraciones a los medios los representantes sindicales han indicado que la protesta tiene su origen en la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, el representante de CSIF, Ricardo Aguirre, ha destacado que desde el Ministerio "se niegan a aplicar un calendario que ha sido publicado por el propio Estado". "Ha salido una resolución con un horario. Han salido unos términos y unas horas fijas de trabajo y otras de salida y entrada y no quieren aplicarlo", ha indicado.

El presidente de la Junta de Personal de la Administración General del Estado en Asturias, Juanjo Villar, de UGT ha manifestado que los trabajadores están asumiendo "cargas de trabajo que no les corresponde con un envejecimiento de las plantillas y con una merma de las mismas".

"Aquí en Asturias hay una media de 57 años de edad. Además las relaciones de puestos de trabajo están cubiertas ínfimamente. Por citar un ejemplo de 800 puestos de trabajo que deberían estar cubiertos aquí en la Seguridad Social de Asturias, solamente hay 609, es decir, hay un 30% de bajas", ha indicado Villar.

En el mismo sentido la coordinadora de la Administración Estatal de CCOO, Margarita Fabián, ha manifestado que les parece alarmante que el peso de un servicio como es el de la Seguridad Social, un pilar básico del Estado de Bienestar recaiga muchas veces sobre el esfuerzo y la profesionalidad de los trabajadores.

"Nosotros entendemos que hay que defender los derechos de los trabajadores para defender el estado de bienestar y el empleo público de calidad. Queremos que la Administración se siente con nosotros y negocie. Hay que cumplir los acuerdos", ha dicho.