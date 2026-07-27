Los trabajadores de TYC Narcea levantan la acampada tras iniciarse la evaluación ambiental del proyecto

Archivo - Manifestación en Oviedo de trabajadores de la mina - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de las contratas de TYC Narcea pondrán fin este martes a la acampada permanente que mantenían en Oviedo, después de que se haya iniciado el periodo de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Según ha informado el representante de los trabajadores, Carlos Menéndez, la decisión fue adoptada tras una reunión de la plantilla, al considerar que con el inicio de este trámite "se cumple el último propósito" que motivó la acampada.

Menéndez ha explicado que, una vez revisada toda la documentación necesaria, únicamente restaba el inicio del procedimiento de evaluación ambiental antes de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), paso previo para que el Proyecto Estratégico Singular (PES) pueda continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva.

No obstante, ha señalado que el proceso queda pendiente de la respuesta del Instituto para la Transición Justa (ITJ), que, según ha indicado, no se espera hasta finales del próximo mes de septiembre.

Los trabajadores tienen previsto recoger la acampada este martes a partir de las 9.00 horas.