La traducción al asturiano de 'Caleyos de la memoria', de Conceição Evaristo, gana el Premio Florina Alías - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La traducción al asturiano del libro Caleyos de la memoria, de la escritora brasileña Conceição Evaristo, realizada por Henrique Facuriella, ha ganado la sexta edición del Premio Florina Alías a la mejor traducción al asturiano. El galardón, concedido por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, reconoce la calidad de la adaptación y su aportación al patrimonio literario en lengua asturiana.

El fallo se ha publicado hoy, 30 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Traducción, una fecha que pone el foco, precisamente, en quienes tienden puentes entre lenguas y hacen posible que una obra encuentre nuevos lectores más allá del idioma en el que fue escrita.

En el caso del asturiano, traducir significa también ensanchar el espacio de la lengua, incorporar nuevas voces y tradiciones literarias y hacer accesibles desde ella historias nacidas en otros contextos culturales.

Esa capacidad está especialmente presente, a juicio del jurado, en el trabajo de Henrique Facuriella. El tribunal destaca que en Caleyos de la memoria "fluye la traducción", con una elección muy cuidada de las palabras y una especial cercanía a la oralidad. También valora la naturalidad con la que están escritas las historias, hasta el punto de facilitar su lectura y comprensión incluso a quienes no hablan habitualmente asturiano.

El jurado considera, además, que Facuriella consigue una traducción ajustada al original, capaz de mantener su estilo poético con buen ritmo y control léxico. A la calidad del trabajo se suma el valor cultural y social de la obra de partida, otro de los elementos que tiene en cuenta el Florina Alías junto con la aportación que cada traducción realiza al patrimonio cultural de Asturias.

El jurado de esta sexta edición ha estado presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García Fernández, e integrado por Loreto Díaz Suárez, Solinca Turbón Cuesta, José Luis Rendueles Antón, Javier Martínez Concheso y Pablo Texón Castañón. María Dolores Rodríguez Vázquez, responsable de promoción del asturiano adscrita a la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística, ha actuado como secretaria.

LA TRADUCCIÓN, UNA PUERTA A OTRAS LITERATURAS

El Gobierno de Asturias creó el Premio Florina Alías en 2021 para reconocer la calidad de la traducción literaria al asturiano y favorecer la llegada a esta lengua de obras escritas originalmente en otros idiomas. En sus seis ediciones, el galardón ha permitido poner el foco en una labor que no consiste únicamente en trasladar palabras de una lengua a otra, sino en encontrar la voz, el ritmo y los matices necesarios para que una obra pueda vivir también en asturiano.

La coincidencia de esta sexta edición con el día internacional de esta actividad refuerza ese propósito. Cada nueva traducción amplía las posibilidades de leer y crear en asturiano, incorpora autores, estilos y universos culturales distintos y demuestra la capacidad de la lengua para dialogar con otras tradiciones literarias.

El Florina Alías se integra así en las políticas de la Consejería orientadas a favorecer la creación, la edición y la disponibilidad de contenidos culturales en asturiano.

El premio lleva el nombre de Florina Alías (Colloto, 1921-Gijón, 1999), poeta y narradora y una de las referencias de la literatura asturiana de la posguerra. Autora, entre otras obras, de Xente de casa (1974) y Señaldaes del Sueve (1980), Alías ganó en 1975 la primera Xusta Poética de Traducción. Su trayectoria une así la creación literaria con una tarea que, medio siglo después, sigue siendo esencial para que el asturiano incorpore nuevas obras, voces y lectores.