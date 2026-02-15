Tráfico en Asturias este domingo: puertos del Connio y La Farrapona cerrados y cadenas obligatorias en Tarna

Archivo - Quitanieves, foto de archivo - DAMIAN ARIENZA - Archivo

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Asturias alerta este domingo de cierres y cortes en varios puertos y carreteras de la región, con riesgo moderado de aludes en Somiedo, Ventana y Tarna. Permanecen cerrados el Puerto del Connio y el Alto de La Farrapona, mientras que en la AP-66 a la altura de Huerna se mantiene la circulación en ambos sentidos mediante bypass.

En concreto, los puertos de montaña que permanecen son cerrados: el Puerto del Connio (AS-348, Ventanueva-Cecos, Cangas del Narcea) y el Alto de La Farrapona (SD-2, Saliencia-límite con León, Somiedo). Además, se mantiene la obligatoriedad del uso de cadenas en el Puerto de Tarna (AS-117, Caso) y en tramos de la AS-348 (Ventanueva-Cecos, Cangas del Narcea e Ibias).

En la autopista AP-66, a la altura de Huerna (Lena), la circulación es en ambos sentidos, con dos carriles habilitados en sentido León y uno en sentido Oviedo mediante bypass y un aviso de circulación con precaución.

INCIDENCIAS Y CORTES EN CARRETERAS

Respecto a incidencias en carreteras, permanecen cerradas la AS-264 (Sotres-límite con Cantabria, Cabrales), la CO-4 (Covadonga-Los Lagos, Cangas de Onís) y la LN-8 (tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla, Lena).

Entre los cortes parciales, se encuentra la AS-375 (Oviedo-Campomanes, Mieres) entre los puntos kilométricos 20,5 y 21,5 por riesgo de desprendimiento de rocas, con desvíos señalizados por el polígono de Vega de Arriba.

También hay corte parcial regulado por semáforo en la N-621 (Unquera-Potes, Peñamellera Baja), abierto durante la noche. La AS-12 (Navia-Alto del Acebo, Pesoz) permanece cortada por desprendimiento en el PK-54, con desvío alternativo por la AS-11.

Además, en la última hora de la tarde del sábado, el 112 alertó de riesgo moderado de aludes en varios puertos: Somiedo (AS-227), Ventana (AS-228) y Tarna (AS-117).