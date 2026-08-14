Tráfico prevé 177.000 desplazamientos en Asturias por el puente festivo del 15 de agosto

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. Vía rápida que une Laviana y Langreo y que conecta con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera, con una línea continua de color rojo en la mediana entre Sama y El Entrego. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé la realización de 177.000 desplazamientos en las carreteras asturianas durante la operación especial de tráfico del 15 de agosto. El dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana en el que se registró una persona fallecida en siniestro de tráfico en Asturias, por lo que la DGT hace un llamamiento a la prudencia coincidiendo con los desplazamientos de comienzo y finalización de vacaciones y con la celebración de numerosas fiestas patronales.

Según ha recordado la DGT en nota de prensa, "es imprescindible ser prudentes en todos los trayectos", especialmente en carreteras convencionales, no bajar la guardia en los trayectos cortos y conocidos y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La operación se pondrá en marcha oficialmente a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta las 24.00 horas del próximo domingo 16. En estos tres días, Tráfico prevé que se produzcan 5.610.000 movimientos tanto de largo como de corto recorrido, 177.000 de ellos en Asturias.

Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.