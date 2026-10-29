Tráfico prevé en Asturias 132.000 desplazamientos por carretera con motivo de la festividad de Todos los Santos

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Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 14:49
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OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una operación especial con motivo de la festividad de Todos los Santos que arrancará a las 15.00 horas de este viernes, día 30 de octubre, y finalizará a las 24.00 horas del domingo, día 1 de noviembre, en las comunidades donde el lunes es laborable, mientras que se prolongará hasta la medianoche del día 2 en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde esa jornada es festiva.

Durante estos días, Tráfico prevé 5.340.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera de los que 132.000 se producirán en Asturias, a los que se sumarán numerosos trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a los cementerios de poblaciones de toda España.

Para afrontar este incremento de la circulación y velar por la seguridad vial, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos.

El operativo movilizará a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, al personal de la Unidad de Medios Aéreos y de los ocho centros de gestión del tráfico, así como a los operarios de mantenimiento de equipos y a los servicios de emergencias.

También estarán activados los medios técnicos disponibles, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. Con el fin de favorecer la movilidad y la fluidez en las carreteras, se han previsto una serie de actuaciones de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como proponer itinerarios alternativos para los desplazamientos entre grandes núcleos urbanos y zonas de destino, o establecer medidas específicas de ordenación en los puntos más conflictivos.

Asimismo, se paralizarán las obras que afecten a la circulación y se aplicarán limitaciones a pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, además de restringir la circulación de camiones de mercancías en general y de los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

El domingo, día 1 de noviembre, se producirán numerosos desplazamientos motivados por la tradicional visita a los cementerios. A partir de primeras horas de la tarde, en las comunidades autónomas donde el lunes no es festivo (Illes Balears, Cantabria, Galicia, Región Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana) comenzará el retorno pudiendo incrementarse las intensidades de tráfico en los principales ejes viarios de acceso a las ciudades donde el lunes es laborable.

Se mantendrán el lunes 2 de noviembre los desplazamientos de corto recorrido en las comunidades donde es festivo, antes de empezar el retorno durante la tarde, cuando se esperan las mayores intensidades.

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