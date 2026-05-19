Los tráficos del primer cuatrimestre en el Puerto de Avilés descendieron un 14,5% respecto al mismo periodo de 2025

Puerto de Avilés. - INDIGO DIVISION SL

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha analizado en su reunión de este martes el resultado económico de 2025. Además el Consejo ha conocido también los datos estadísticos de tráficos a 30 de abril, correspondientes al primer cuatrimestre de este ejercicio. En los 4 primeros meses del año, la APA ronda los 1,3 millones de toneladas (1.286.200 kilos), lo que supone un descenso del 14,25% respecto al mismo período del año pasado (1.499.889 kilos), con indicadores negativos en todas las categorías de mercancías.

Respecto a las cuentas del pasado ejercicio reflejan que la APA cerró 2025 con una rentabilidad del 2,66%, un resultado del ejercicio positivo de 3.493.485 euros y un importe neto de la cifra de negocio de 18.243.000 euros. De este modo las cuentas "confirman la capacidad para acometer los proyectos de futuro".

Desde la Autoridad Portuaria inciden en que esta cifra de negocio es reflejo de un ejercicio en el que, pese incremento del 1% en las mercancías (hasta las 4.695.613 tn), descendieron un 9,6% los ingresos por tasas de ocupación: pasaron de 6,51 millones de euros en 2024 a 5,88 en 2025.

Por su parte, la citada rentabilidad anual de la Autoridad Portuaria de Avilés en términos agregados en 2025 (2,66%) se mantiene por encima del objetivo de rentabilidad anual establecido en el 2,5% para el conjunto del sistema portuario español.

Los resultados de las Cuentas Anuales de 2025 permiten al Puerto de Avilés mantener su capacidad económica para acometer tanto sus planes de inversión como sus gastos de explotación; y cuenta, además, con deuda cero y, por tanto, capacidad de endeudamiento intacta para ello.