El transporte público gana un 6% de viajeros y supera los 25,4 millones de viajes hasta mayo

Tarjeta Conecta. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El uso del transporte público sigue creciendo en Asturias. Los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) reflejan que entre enero y mayo se realizaron 25.493.957 viajes, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo en mayo se contabilizaron 5.228.676 desplazamientos, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo mes de 2025 y confirma la tendencia al alza del transporte público en la comunidad.

Según el Principado, en este avance, Conecta, el billete único asturiano, se consolida como la pieza central del sistema. Ocho de cada diez viajes en transporte público por carretera se validan ya con la tarjeta del CTA. Hasta mayo, casi 20,7 millones de trayectos se abonaron a través de este soporte, lo que confirma su implantación creciente entre la ciudadanía.

La plataforma del CTA continúa, además, ampliando su base de usuarios y alcanza ya los 457.507 titulares. A este crecimiento se suma la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades para facilitar el acceso al servicio. Entre ellas, destaca la posibilidad de reservar taxi a través de la aplicación, una prestación que esta misma semana ha comenzado a funcionar en Avilés.