El transporte público del oriente de Asturias sumará nuevas frecuencias en cuatro corredores desde el martes

El transporte público del oriente de Asturias sumará nuevas frecuencias en cuatro corredores desde el martes
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Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 31 octubre 2026 10:40
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OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ampliará desde el próximo martes, 3 de noviembre, los servicios de transporte público en cuatro corredores del oriente de la comunidad, con nuevas frecuencias y conexiones exprés que mejorarán la movilidad en doce concejos. Las modificaciones afectarán a las rutas entre Cangas de Onís y Oviedo, Cangas de Onís y Oseja de Sajambre, Cangas de Onís y San Juan de Beleño, y Llanes y Panes.

En el corredor entre Cangas de Onís y Oviedo se incorporarán tres frecuencias diarias de lunes a viernes, con lo que la línea alcanzará las 16 conexiones al día. Los nuevos servicios saldrán de Oviedo a las 9.30, 11.15 y 14.30 horas y de Cangas de Onís a las 11.15, 13.15 y 17.15 horas. Serán expediciones exprés, con paradas en Arriondas, el Hospital del Oriente, Infiesto, la iglesia de Nava y la estación de autobuses de Oviedo.

También se ampliará a dos frecuencias diarias en días lectivos la conexión entre Cangas de Onís y Oseja de Sajambre, con salidas a las 6.15 horas desde la localidad asturiana y a las 15.15 desde la leonesa. Por su parte, la ruta entre Cangas de Onís y San Juan de Beleño contará con dos servicios diarios de lunes a viernes durante el periodo no lectivo, con salida a las 7.15 horas desde Cangas de Onís y regreso a las 17.00 horas.

En el corredor Llanes-Panes se añadirá una expedición vespertina, que partirá de Panes a las 21.05 horas y llegará a Llanes a las 22.05, con paso por Colombres y el resto de localidades de la ruta. El servicio elevará a seis las conexiones diarias en días lectivos y busca atender los desplazamientos de trabajadores y los retornos desde actividades y servicios durante la tarde-noche.

Todas las nuevas expediciones estarán incluidas en las condiciones de la tarjeta Conecta, que permite viajar por Asturias por un máximo de 20 euros al mes, tal y como ha explicado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

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