El transporte público del oriente de Asturias sumará nuevas frecuencias en cuatro corredores desde el martes - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ampliará desde el próximo martes, 3 de noviembre, los servicios de transporte público en cuatro corredores del oriente de la comunidad, con nuevas frecuencias y conexiones exprés que mejorarán la movilidad en doce concejos. Las modificaciones afectarán a las rutas entre Cangas de Onís y Oviedo, Cangas de Onís y Oseja de Sajambre, Cangas de Onís y San Juan de Beleño, y Llanes y Panes.

En el corredor entre Cangas de Onís y Oviedo se incorporarán tres frecuencias diarias de lunes a viernes, con lo que la línea alcanzará las 16 conexiones al día. Los nuevos servicios saldrán de Oviedo a las 9.30, 11.15 y 14.30 horas y de Cangas de Onís a las 11.15, 13.15 y 17.15 horas. Serán expediciones exprés, con paradas en Arriondas, el Hospital del Oriente, Infiesto, la iglesia de Nava y la estación de autobuses de Oviedo.

También se ampliará a dos frecuencias diarias en días lectivos la conexión entre Cangas de Onís y Oseja de Sajambre, con salidas a las 6.15 horas desde la localidad asturiana y a las 15.15 desde la leonesa. Por su parte, la ruta entre Cangas de Onís y San Juan de Beleño contará con dos servicios diarios de lunes a viernes durante el periodo no lectivo, con salida a las 7.15 horas desde Cangas de Onís y regreso a las 17.00 horas.

En el corredor Llanes-Panes se añadirá una expedición vespertina, que partirá de Panes a las 21.05 horas y llegará a Llanes a las 22.05, con paso por Colombres y el resto de localidades de la ruta. El servicio elevará a seis las conexiones diarias en días lectivos y busca atender los desplazamientos de trabajadores y los retornos desde actividades y servicios durante la tarde-noche.

Todas las nuevas expediciones estarán incluidas en las condiciones de la tarjeta Conecta, que permite viajar por Asturias por un máximo de 20 euros al mes, tal y como ha explicado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.