El transporte urbano por autobús aumenta un 4,1% en mayo en Asturias

Archivo - Autobús urbano TUA en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 4,1% en mayo en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 3.952.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,8% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del 4 mejor dato de viajeros en autobús en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.