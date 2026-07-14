Transportes anuncia cortes de tráfico en el Puerto de Pajares por obras de rehabilitación

Mapa de afectaciones al tráfico en el Puerto de Pajares. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia las obras de rehabilitación del firme de la N-630 en el Puerto de Pajares, situado entre los kilómetros 82,1 y 87,1 en el término municipal de Lena, Asturias, y que cuentan con un presupuesto de 1,10 millones de euros. Por este motivo, se realizarán cortes de carril desde este miércoles 15 de julio, de lunes a jueves entre las 08.00 horas y las 20.00 horas, y los viernes de 08.00 horas a 13.00 horas. Se prevé que las obras se prolonguen hasta principios de agosto si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Los trabajos consistirán en la rehabilitación del firme mediante fresado y reposición de la capa de rodadura en el citado tramo, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Durante el desarrollo de las afectaciones, el tráfico pasará a circular por el carril contiguo, convenientemente regulado mediante señales. No se producirán afectaciones los fines de semana ni los días festivos.

Estas obras se enmarcan dentro las actuaciones desarrolladas por el Ministerio para el mantenimiento preventivo y mejora de los firmes de las carreteras del Estado, y que para las carreteras asturianas cuentan con un presupuesto total de 9,4 millones de euros en un periodo de tres años.