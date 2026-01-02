Transportes invierte 3.123 millones en licitaciones ferroviarias para consolidar el Corredor Atlántico

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cerró 2025 con una inversión de 3.123 millones de euros en proyectos ferroviarios del Corredor Atlántico, un 122% más que en 2024 (1.717 millones más) y un 171% por encima de la media anual de licitaciones del periodo 2018-2024 (1.153 millones).

En palabras del titular del ministerio, Óscar Puente, "2025 ha sido el año del Corredor Atlántico" y ha avanzado que en 2026 se mantendrá el ritmo inversor. El objetivo del ministerio es cumplir con los compromisos de la Comisión Europea para finalizar la red básica de infraestructuras prioritarias antes del 31 de diciembre de 2030.

Según indican en una nota de prensa, durante los próximos cinco años se destinarán más de 12.000 millones de euros a proyectos ferroviarios dentro del Corredor Atlántico, de un total de 26.000 millones para completar la red básica, que incluye además actuaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y nodos urbanos.

Las inversiones de 2025 se han materializado en toda la geografía del Corredor Atlántico, tanto en alta velocidad como en la mejora de la red convencional para impulsar el transporte de mercancías. Entre los proyectos destacan la Y Vasca, con más de 450 millones de euros; la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria; la conexión Toledo-Talavera-Talayuela; la Sevilla-Huelva; y la renovación integral de los túneles de Villabona en la línea León-Gijón, para modernizar la infraestructura y mejorar la explotación de los trenes de viajeros y mercancías.

Además, destacan que se han impulsado actuaciones emblemáticas como el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira, en A Coruña, con 11,6 millones de euros aprobados recientemente dentro del plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria.

El ministerio señala que el desarrollo del Corredor Atlántico incluye actuaciones estratégicas en nueve puertos, cinco aeropuertos y nueve terminales ferroviarias de mercancías, consolidando el eje como columna vertebral del transporte en el noroeste peninsular.