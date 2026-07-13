Transportes licita por 22,5 millones el mantenimiento de 96 kilómetros de carreteras del Estado en Asturias

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 22,5 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 96 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en el Principado de Asturias.

El contrato, previamente autorizado por el Consejo de Ministros, incluye actuaciones en varios tramos de las vías A-63 (km 0 al 2), A-66 (km 29 al 65), N-630 (51,48 kilómetros entre los km 29 y 99), O-11 (km 0 al 0,74) y O-12 (km 0 al 1,65), además de mejoras de seguridad vial en la A-66 entre los km 38,2 y 39,9.

La duración prevista es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y una adicional de hasta nueve meses, e incorpora requisitos orientados a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones.

Los trabajos se enmarcan en el programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el objetivo de garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad, así como la accesibilidad de la infraestructura.

El modelo de contrato mixto, que combina servicios y obra, busca ofrecer un servicio integral al usuario, optimizar los recursos públicos y mejorar el estado de la red viaria. Entre las actuaciones previstas figuran la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, la gestión de incidencias, el mantenimiento de instalaciones y estudios de seguridad vial.

Asimismo, los pliegos incluyen medidas para fomentar la eficiencia energética y la descarbonización, como el autoconsumo, el ahorro energético en iluminación o la incorporación de vehículos eléctricos. El adjudicatario deberá presentar en los seis primeros meses un plan de descarbonización con medidas de reducción y compensación de emisiones para lograr un balance neutro en carbono durante la vigencia del contrato.