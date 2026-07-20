Transportes licita las obras de rehabilitación del firme de la A-8 entre Tapia de Casariego y Barres (Castropol)

Infografía de las obras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 4,3 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación estructural del firme de la autovía del Cantábrico (A-8) en el tramo comprendido entre Tapia de Casariego y Barres (Castropol). Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado y el anuncio oficial de la licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha informado el Ministerio, los trabajos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 495,36 y 501,36 de la citada autovía. El objetivo principal de la actuación es llevar a cabo una reconstrucción integral de todo el firme de los carriles derechos en ambas calzadas del tramo afectado.

Para ello, las obras contemplan el fresado y la posterior reposición del pavimento. Asimismo, el proyecto incluye una serie de actuaciones complementarias como la sustitución de las barreras de seguridad existentes y la renovación de la señalización horizontal, vertical y los elementos de balizamiento.