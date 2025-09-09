Transportes moderniza los túneles de Priañes, Peñaflor y El Fresno (A-63), con cortes nocturnos y desvíos por la N-634

Ejecución de las obras de mejora y modernización de los túneles de Priañes, Peñaflor y El Fresno de la autovía A-63, en Asturias. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en los trabajos de mejora y modernización de los túneles de Priañes, Peñaflor y El Fresno en la autovía A-63, en el Principado de Asturias, mediante una actuación que cuenta con un presupuesto de 601.012 euros (IVA incluido).

Los trabajos contemplan la sustitución de equipos obsoletos con el objetivo de mantener la plena disponibilidad y seguridad de estas infraestructuras, incluidas dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

Para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, las obras implicarán el cierre por fases de los tubos durante varias noches, con cortes entre las 23.00 y las 6.00 horas y desvíos de tráfico habilitados por la N-634.

El cierre del tubo sentido La Espina en el túnel de Peñaflor está previsto para la noche de este martes, mientras que el del túnel de El Fresno, en sentido La Espina, tendrá lugar del 10 al 11. El cierre del tubo sentido Oviedo de este mismo túnel se producirá en la noche del 11 al 12 de septiembre.

En el caso del túnel de Priañes, los cierres afectarán al tubo en sentido La Espina durante las noches del 15 al 16 y del 16 al 17, y al tubo en sentido Oviedo en las noches del 17 al 18 y del 18 al 19 de septiembre.