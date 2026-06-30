Transportes refuerza desde este miércoles las líneas de autobús con mayor demanda durante el verano

Movilidad refuerza a partir de mañana las rutas del CTA con mayor demanda estival para impulsar el uso del transporte público - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) reforzará desde este martes, 1 de julio, y hasta finales de agosto las líneas de autobús con mayor demanda durante el verano, con más frecuencias en las conexiones del área metropolitana y en varios corredores hacia zonas costeras y turísticas.

Según ha informado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, el incremento de servicios afectará a las conexiones entre Oviedo, Gijón y Avilés, al corredor Oviedo-Candás-Luanco y a varias líneas que enlazan la capital asturiana con municipios como Cangas de Onís, Ribadeo, Grado o Villaviciosa.

Entre las novedades figura la ampliación de los horarios nocturnos entre Gijón y Oviedo, con autobuses cada media hora en ambos sentidos hasta la 01.00 horas de domingo a jueves, y entre Gijón y Avilés, donde el servicio se prolongará hasta las 00.30 horas. Estos refuerzos estarán operativos hasta el 8 de septiembre y se sumarán a los servicios nocturnos habituales de los fines de semana.

Asimismo, el CTA mantendrá durante el verano las cuatro frecuencias diarias entre Gijón y Mieres que se ofrecen durante el curso universitario y reforzará las conexiones entre Oviedo, Candás y Luanco, así como la línea entre Gijón, Candás y Luanco durante los fines de semana y festivos.

Estos refuerzos se suman al dispositivo especial de lanzaderas estivales, que también comenzará a funcionar este martes con 36 itinerarios distribuidos en 30 concejos. El Principado recuerda que todos estos servicios están incluidos en la tarjeta Conecta, que permite utilizar el transporte público autonómico con un coste máximo de 30 euros al mes.