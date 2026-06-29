Transportes termina las obras en los túneles de Ángel Uriel y El Padrún en la A-66

Tunel del Padrún, en Oviedo. Carreteras asturianas. A-66 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, de la autovía A-66 en Asturias. Esta actuación ha contado con un presupuesto total de 7,25 millones de euros, financiados con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los trabajos, que han conllevado meses de planificación y afecciones al tráfico en el eje central de Asturias, han servido para digitalizar ambas galerías.

Según ha explicado el Ministerio en nota de prensa, la actuación consistió en la ampliación e integración de las instalaciones de supervisión de ambos túneles, lo que permite la gestión centralizada desde el centro de control del túnel de El Padrún.

A ello se añade la implantación y renovación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) en el túnel de Ángel Uriel; la ampliación y adecuación de las redes de distribución eléctrica; y la instalación de nuevos sistemas de detección y protección contra incendios.

Se han implementado también mejoras en la iluminación de emergencia y seguridad, así como semaforización y señalización variable para una mejor gestión y regulación del tráfico. De igual modo, se ha procedido a la renovación de los sistemas de ventilación y se han ejecutado tratamientos de impermeabilización para la corrección de filtraciones existentes en los túneles, con objeto de mejorar las condiciones de conservación de la infraestructura y minimizar las afecciones sobre las instalaciones de seguridad y explotación.

Por otro lado se han sustituido sistemas de contención y se ha instalado una barrera móvil en bypass en mediana, para una mejor gestión del tráfico. Con esta actuación, quedan adaptadas las instalaciones de los túneles a los requisitos de seguridad y vialidad establecidos en el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, fruto de la transposición de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.